Berlin

Es ist aus! Bachelorette Nadine Klein und ihr Alex Hindersmann haben sich getrennt. Der 29-Jährige postete bei Instagram ein Bild. Traurig blickt der Gewinner der letzten Staffel in die Kamera und schreibt dazu: „Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich von uns erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind.“

Ganz einvernehmlich scheint die Trennung nicht stattgefunden zu haben. Der Personal Trainer aus Gammelby (Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein) schreibt, dass Nadine keine Basis für eine gemeinsame Beziehung gesehen habe. „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken.“ Als Hashtags setzt er unter seinen Beitrag #brokenheart, #missyou, #fight #for #a #second #chance, #nevergiveup.

Seine Fans sprechen ihm in den Kommentaren Mut zu. Da findet sich sicher auch die ein oder andere Dame, an deren Schulter er sich trösten lassen kann...

Von RND/mat