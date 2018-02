Auf dieser Münze darf Helmut Schmidt rauchen

Gedenken in Somalia

Die Deutschen kannten ihn nicht nur als Politiker – sondern auch als Raucher. Auf dem 2-Euro-Stück zum Gedenken an Helmut Schmidt allerdings sieht man den Altkanzler mit der typischen Handhaltung – allerdings ohne Glimmestängel. Nun gibt es eine Gedenkmünze mit Schmidt als Raucher – in Somalia.

Berlin. Auf der 2-Euro-Münze fehlt sie, die charakteristische Menthol-Zigarette zwischen den Altkanzler-Fingern. 30 Millionen Mal findet ein – ungewohnt – rauchfreier Helmut Schmidt seinen Weg in die Portemonnaies der Europäer. Anderswo in der Welt genießt der Kampf gegen den Rauchgenuss, sagen wir mal, nicht ganz die Priorität wie in Mitteleuropa. In Somalia zum Beispiel wären die Menschen schon froh, wenn die vorherrschenden Gesundheitsgefahren Bürgerkrieg und Hungersnöte von den wechselnden Machthabern entschiedener bekämpft würden.

Auf 2-Euro-Münze zum 100. Geburtstag fehlte die Zigarette

Aus Somalia kommt nun eine 20-Schilling-Gedenkmünze zum 100. Geburtstag mit einem rauchenden Helmut Schmidt. Die Handhaltung des Altkanzlers ist ebenso charakteristisch wie bei der Euro-Münze, aber zwischen Zeige- und Mittelfinger steckt eine halb gerauchte Zigarette.

Für 59,90 Euro plus Versand ist die Münze im deutschen Internethandel zu bekommen. Der Durchmesser ist mit 11 Millimetern angegeben, oder anders gesagt: Wer einmal kräftig drauf ascht, kann die Münze vollständig bedecken. Der reine Materialwert bei 0,5 Gramm Gold beträgt übrigens ungefähr 17,50 Euro. Die Münze gelte in Somalia als offizielles Zahlungsmittel, teilt der Anbieter mit.