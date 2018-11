Berlin

Für die „Vogue“-Jubiläumsausgabe ließ sich Helene Fischer vom deutschen Fotografen Peter Lindbergh fotografieren. Auf den Aufnahmen zeigt sich die Schlagersängerin selten natürlich, sie hat sich nicht einmal die Wimpern getuscht.

Die Titelseite der Zeitschrift teilte der Schlagerstar auf ihrer Facebook-Seite – und erntete deutlich mehr Kritik als Lob. „So viele Schatten im Gesicht, nur Haut und Knochen. Man muss es nicht schön reden, es ist nicht schön“, schreibt etwa eine Nutzerin. „Viel zu dürr und das Gesicht sieht so eingefallen und dünn aus, der Brustbereich sieht knöchrig aus. Nicht schön“, lautet ein anderer Kommentar. Ein anderer, weiblicher Fan schreibt: „Sieht sehr abgemagert aus, und überhaupt nicht mehr ästhetisch.“

Helene Fischers Vogue-Cover: Kritik am Fotografen

Die meiste Kritik erntet allerdings der Fotograf. „Aus einer wunderschönen Frau wird plötzlich ein mega dünnes Nichts? Also ich möchte Helene so nicht sehen. Der Fotograf sollte mal die Linse putzen“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer Fan schreibt: „ Helene ist von Natur aus so hübsch und sympathisch. Der Fotograf hatte wohl ein Problem. Schade, das Foto wird Helene nicht gerecht. So sieht sie nicht aus.“ Ein anderer Nutzer wird noch deutlicher: „Dieses Foto ist an Hässlichkeit kaum zu toppen.“

Allerdings stoßen die Fotos längst nicht bei allen auf Kritik: „Wunderschön wie immer, auch ohne Schminke. Und sie ist nicht dünn, sondern durchtrainiert“, schreibt ein Fan des Schlagerstars.

Von RND/df