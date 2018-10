Hannover

Dass Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar sind, dürfte in etwa so bekannt sein, wie der Fakt, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin und Jogi Löw Fußball-Bundestrainer ist. Aber verheiratet? Davon war bisher nichts bekannt. In einer Radio-Sendung hat sich nun der Sänger Ben Zucker, der mit den beiden auf Tournee war, verplappert.

Dem baden-württembergischen Sender „SWR 4“ sagte Zucker in einem Interview: „Wir waren kürzlich auf Tour, mit Helenes Ehemann...“. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Aber was steckt dahinter? Eine Ehe, von denen nur Eingeweihte wissen? Auf Nachfrage des Reportes rudert Ben Zucker schnell zurück: „Also beziehungsweise Freund. Um Gottes Willen, was habe ich da gerade gesagt?! Sie sind nicht verheiratet. Sie sind lange zusammen. Aber es fühlt sich an wie verheiratet.“

Da hat Ben Zucker offensichtlich gerade noch die Kurve gekriegt. Und zumindest offiziell bleibt es dabei: Helene Fischer und Florian Silbereisen sind nicht verheiratet.

Von RND/mrz