Ob im Bikini, oben ohne oder im knappen Kleid – Model Heidi Klum zeigt gerne mal etwas Haut. Jetzt hat die 45-Jährige bei Instagram ein oben- Oben-ohne-Bild veröffentlicht. Allerdings nicht von sich, sondern ihrem Verlobten Tom Kaulitz und seinem Bruder Bill.

Heidi hat die Brüder zu einem Foto-Shooting begleitet und dort das Bild aufgenommen. Seite an Seite sitzen Tom und Bill vor der Kamera, ihre Oberkörper sind frei. „Fotoshooting in der Nacht“, kommentiert die „ Germanys Next Topmodel“-Moderatin das Bild und setzt neben dem Namen ihres Verlobten vier Feuer-Emojis.

Das Bild wurde offenbar für die Promotion der „Melancholic Paradise“-Tour von Tokio Hotel aufgenommen. Die Fans sind auf jeden Fall begeistert. „Was für hotte Typen du da hast, Heidi“, schreibt ein User. „Du bist eine sehr glückliche Frau“, lautet ein anderer Kommentar.

Seit dem Bekanntwerden der Beziehung zwischen Heidi und Tom , lässt die Modelmama ihre Fans regelmäßig an ihrem Liebesglück teilhaben, zeigt Bilder von gemeinsamen Ausflügen oder kuscheligen Momenten im Bett. Jetzt wissen ihre Fans auch, woran sich das Model so gerne schmiegt. Und es wird bestimmt nicht das letzte Bild gewesen sein.

Von RND/mat