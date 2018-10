New York

Seit mittlerweile 18 Jahren schmeißt Model-Mama Heidi Klum ihre legendären Halloween-Partys in New York. Genug Zeit für ausladende Kostüme, pompöse Roben, verrückte Make-Ups und irre Verwandlungen – Heidi ist die ungekrönte „Queen of Halloween“.

Ob mit oder ohne Partner an der Seite – mit ihren legendären Outfits stiehlt das Model all ihren Gästen die Show. Für den richtigen Auftritt verbringt die 45-Jährige Tage und Wochen mit den aufwendigen Anproben. Die spektakulärsten Kostüme der letzten Jahre in der Bildergalerie:

Extravagant, aufwendig und fantasievoll – Supermodel Heidi Klum gewinnt jedes Jahr aufs Neue Halloween. Egal ob als haariger Menschenaffe, bunter Schmetterling oder Oma Klum – mit ihren Verkleidungen ist die 45-Jährige auf ihrer Grusel-Party in New York der absolute Hingucker.

Auch in diesem Jahr darf Halloween nicht ausfallen. Bereits seit dem 13. Oktober postet Heidi voller Vorfreude ihre alten Outfits auf Instagram. Einige Hinweise auf ihr diesjähriges Kostüm gab es auch schon.

„Zumindest die Zähne für mein Kostüm sind fertig“, kommentierte Heidi ein kurzes Video. Auffällig dabei: Der Clip zeigt gleich zwei Zahnprothesen. Wird Heidis Freund Tom Kaulitz sie in diesem Jahr also begleiten dürfen? Zuletzt trat das Model im Jahr 2011 mit ihrem damaligen Partner Seal in einem Pärchen-Kostüm auf.

Von RND/mkr