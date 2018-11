Berlin

Sie strahlt in die Kamera, während der Fahrtwind im Hintergrund zu hören ist: Heidi Klum ist zurzeit für die Dreharbeiten der neuen „Germany’s Next Topmodel“-Staffel in Berlin unterwegs – und postete auf Instagram und Twitter Videos einer Spritztour durch die Hauptstadt.

Im Hintergrund die Berliner Siegessäule und eine große Kamera, im Vordergrund die grinsende Heidi mit Sonnenbrille: So zeigt sich das Model in den sozialen Medien. Zu hören ist neben dem Wind nur ihr Kichern.

Ein zweites Video zeigt, wie Heidi Klum sich durch Berlin fortbewegt: In einem roten Cabrio, befestigt in einer Verankerung, auf der große Kameras hängen und Kameramänner sitzen. Vermutlich werden hier Szenen für die neue „Germany’s Next Topmodel“-Staffel gedreht. Ganz schlicht mit „Berlin“ und einem Herz kommentiert Heidi die Szene.

Zuvor hatte sie bereits die neuen Kandidatinnen zu einem Dinner eingeladen und präsentiert.

Von RND/hsc