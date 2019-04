Bergisch Gladbach

Schon seit Wochen wird gerätselt, wo Modelmama Heidi Klum ihrem Verlobten Tom Kaulitz das Ja-Wort geben wird. Bisher war nur bekannt, dass es in Deutschland und in der Nähe von Köln passieren sollte. Doch nun hat Designer und „Let’s-Dance“-Teilnehmer Thomas Rath das süße Geheimnis ausgeplaudert. „Sie wird im Schloss Bensberg in ihrer Heimat Bergisch Gladbach heiraten“, verriet Rath „die aktuelle“. Sein Urteil: „Die hinreißende Kulisse passt zu Tom und Heidi.“

Rath ist seit Jahren mit Heidi Klum befreundet und saß von 2010 bis 2013 sogar in der Jury von „Germany’s next Topmodel“. Er glaubt, dass Tom Heidis ganz große Liebe ist: „Da passt einfach alles. Heidi hat durch ihn eine unheimliche Energie, wirkt jung und dynamisch wie noch nie. Da sieht man mal, was Liebe und Glück mit einem Menschen machen.“

Designer Thomas Rath hat verraten, wo die große Klum-Hochzeit stattfinden soll. Quelle: Getty Images

Heidi Klum und Tom Kaulitz : Traumhochzeit im Sommer?

Nur wann genau die Traumhochzeit auf Schloss Bensberg stattfinden soll, kann und will Rath noch nicht verraten. Fakt ist allerdings, dass Tom mit seiner Band Tokio Hotel ab 28. April zwei Monate lang auf Tour geht, und Heidi Klum moderiert am 23. Mai das Finale von „GNTM“ in Düsseldorf.

Da dürfte für ein Ehe-Gelübde plus Flitterwochen eher kaum zwischenpassen. Wahrscheinlicher ist daher eine Hochzeit im Sommer. Auf der Homepage des 5-Sterne-Luxushotels Schloss Bensberg sind jedenfalls noch keine Wochenenden für eine mögliche Klum-Hochzeit geblockt.

Das Schloss Bensberg bei Bergisch Gladbach ist eine beliebte Hochzeitslocation. Quelle: imago

