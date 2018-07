Wacken

Obwohl das Festival offiziell erst am 2. August beginnt, ist die erste Anreisewelle bereits abgeschlossen. Bis Montag Nacht kamen nach Angaben der Polizeidirektion Itzehoe bereits 21.000 Metal-Fans an. Rund ein Drittel der 75.000 Besucher Festival-Besucher stammt aus dem Ausland. Headliner in diesem Jahr ist unter anderem die britische Band „Judas Priest“. Inoffizieller Beginn des Festivals ist traditionell schon der Mittwoch, wenn die „Wacken Fire Fighters“ mit Blasmusik der Metal-Menge gehörig einheizen. Das Festival ist ausverkauft. Ticketbesitzer finden alle Informationen auf der Wacken-Homepage. Und für alle Wacken-Fans sowie diejenigen, die es noch werden wollen, gibt es unser Wacken-Quiz – viel Spaß dabei.

Von Daniel Killy/RND