Hat Meghan Markle keine Familie?

London. Das erste gemeinsame Weihnachtsfest war fantastisch, sagt Prinz Harry. Seine Verlobte, Schauspielerin Meghan Markle, habe es „wirklich genossen und die Familie hat es geliebt, sie dabei zu haben“, erzählt der 33-Jähre am Mittwoch im BBC-Radio. Und fügt hinzu: „Es ist die Familie, die sie nie hatte, vermute ich.“

Diese Äußerung des britischen Prinzen stößt auf Kritik bei Meghans Schwester Samantha. „Sie hat tatsächlich eine große Familie, die immer mit ihr und für sie da war. Unser Haushalt war ganz normal und als sich Papa und Doria [Markles Mutter] scheiden ließen, haben wir es so gemacht, als hätte sie zwei Zuhause. Niemand hat sich entfremdet, sie war einfach zu beschäftigt“, schrieb Harrys künftige Schwägerin bei Twitter.

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged ,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos