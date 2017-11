Harry und Meghan heiraten im Mai

Details zur royalen Hochzeit

Es wird das Ereignis des Jahres für viele Briten: Im Frühjahr heiratet Prinz Harry seine Meghan Markle. Bereits einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe der Verlobung hat der Palast ein paar Details preisgegeben.

London. Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) soll im Mai 2018 in der St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit. Bereits am Freitag sollen Harry und Meghan ihren ersten offiziellen Auftritte als Verlobte wahrnehmen.

Queen Elizabeth II. habe ihre Genehmigung für den Ort der Festlichkeiten gegeben, hieß es. Die Kosten für die Märchenhochzeit soll demnach die Königsfamilie übernehmen. Die Produktion von Andenken an die Verlobung hat bereits begonnen. Eine Firma im englischen Stoke-on-Trent produzierte Becher mit Herzchen, auf denen geschrieben steht: „Harry & Meghan sind verlobt“.

Windsor Castle, westlich von London, ist eine der Hauptresidenzen von Harrys Großmutter Queen Elizabeth II. Die dortige Kapelle stammt aus dem 15. Jahrhundert und bietet einen intimeren Rahmen für eine Hochzeit als die Westminster Abbey, in der Harrys Bruder William 2011 Kate Middleton geheiratet hatte.

Harry, die Nummer fünf in der britischen Thronfolge, und die US-Schauspielerin Markle sind seit eineinhalb Jahren ein Paar. Am Montag hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben.

