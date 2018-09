Schreck am Eröffnungstag der Wiesn: Mitten in der Fahrt bleibt der „Riesenpropeller“ stehen, die Fahrgäste hängen eine halbe Stunde in der Luft. Noch schlimmer ergeht es einer jungen Besucherin: Sie trennt sich an einem kaputten Maßkrug den kleinen Finger ab.