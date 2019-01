Essen

Bei einer Rangelei mit einem Schwarzfahrer stürzt ein Bahnmitarbeiter in Essen auf die Gleise vor eine einfahrende S-Bahn, nur durch einen Notbremsung kann deren Fahrer eine Tragödie verhindern. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. September 2018, am Donnerstag veröffentlichte die Bundespolizei die Öffentlichkeitsfahndung. Nach Angaben des 36-jährigen Bahnmitarbeiters hatte dieser den Schwarzfahrer kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Essen-West kontrolliert. Als sich am Bahnsteig die Türen des Zuges öffneten, stieß ihn der Unbekannte beiseite, um aus dem Zug zu flüchten. Auf dem Bahnsteig gab es ein Handgemenge, bei dem der Unbekannte versuchte, dem Bahnmitarbeiter seinen Rucksack zu entreißen. Dabei verlor der Bahnmitarbeiter das Gleichgewicht und stürzte in die Gleisanlagen.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Zug in den Bahnhof ein, der eine Schellbremsung einleitete, teilte die Bundespolizei mit. Der Zug kam rechtzeitig zum Stehen. Der Angreifer flüchtete mit dem Rucksack und konnte entkommen. Das Fahndungsfoto des Verdächtigen hat die Bundespolizei im Internet veröffentlicht.

Von RND