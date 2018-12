London

Ein britisches Paar ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil die beiden der verbotenen Neonazigruppe National Action angehören. Das berichten verschiedene britische Zeitungen. Zuvor hatten sie ihren Sohn „ Adolf“ genannt – nach Hitler.

Der Vater des Kindes hatte sich mehrmals vergeblich bei der Armee beworben und jobbte als Sicherheitskraft. Sie ist Hochzeitsfotografin.

Das Haus des Paares war voll von Hakenkreuzen und Flaggen des Klu Klux Klans. Fotos, die im Internet kursieren, zeigen die 38-jährige Mutter mit dem Baby auf dem Arm, während der 22-jährige Vater den Hitlergruß macht. Er muss sechseinhalb Jahre ins Gefängnis, sie fünf.

In dem Prozess tauchte auch der Brief eines Freundes auf, der mit den Worten angab: „Meine Tochter lächelt immer, wenn ich ,Sieg Heil’ brülle. Dabei geht mir das Herz auf.“ Was nun mit dem Baby geschieht, ist unklar.

Von RND/may