Haarige Zeiten

Beim Ziegenbärtchen scheiden sich schon lange die Geister: Für die einen ist er ein überflüssiges Relikt aus den Neunzigerjahren. Auch bei Frauen soll er nicht gerade zu den beliebtesten Bartformen gehören.

Der Ziegenbartträger hat es somit alles andere als leicht. Gelegentlich sieht er sich Verurteilungen solcher Art ausgesetzt: “Das ist doch kein richtiger Bart“, oder: “Hey, den hat mein Vater früher auch getragen!“ Doch der stolze Ziegenbartträger lässt sich nicht beirren. Für ihn ist sein Bart der leicht zu übersehende Ausdruck seines Temperaments und des tiefen Verlangens nach Unangepasstheit. So sieht man “die Ziege“ heute noch häufig in Verbindung mit kurzärmligen Karohemden und rahmenlosen Brillen.

Heißer Tipp für alle, die sich nicht von ihrem Kinnbart trennen können: Wer die ambivalente Ziege mit einem gezwirbelten Oberlippenbart kombiniert, der macht aus sich einen charakterstarken Musketier.

Der moderne Nikolaus Quelle: Shutterstock

Der moderne Nikolaus hat den Bart seines Namensvetters wieder hip gemacht – und gibt sich als Trendsetter viel Mühe, verwegen auszusehen. Denn damit sein bauschiger Rauschebart so wild wirkt, wie er soll, braucht es mehr als eine längere Pause der täglichen Rasur. Es braucht auch viel Geduld, tägliche Pflege – und ein Bartöl.

Denn am Ende will der moderne Nikolaus nur eines nicht: verlottert wirken. Seine Gesichtsbehaarung soll an Holzfäller und Piraten erinnern, an freie Naturburschen und streitbare Typen – aber nicht an Onkel Wilfried, der nach dem Weihnachtsessen immer noch einen Rest Rotkraut im Bart hängen hat.

Der moderne Nikolaus achtet auf sich, seinen Bart und dessen Ruf. Er liest Blogartikel über die Vor- und Nachteile von Bartpomade und hat mittlerweile eine kleine Sammlung an Trimm-Utensilien angehäuft. Nur wenn ihn in der Weihnachtszeit jemand an die Ähnlichkeiten mit dem Nikolaus erinnert, reagiert er höchst pikiert. Denn der ist ihm viel zu lieb.

Von Ansgar Nehls, Janik Marx und Saskia Hassink