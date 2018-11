Freiburg

Acht Männer sollen in Freiburg eine 18-Jährige nach einem Disco-Besuch vergewaltigt haben. Bereits vier Tage vor der grausamen Tat lag ein Haftbefehl gegen den damals 21-jährigen Hauptverdächtigen vor, der jedoch nicht vollstreckt wurde. Bei einer Pressekonferenz gaben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt neue Erkenntnisse bekannt.

Das Opfer soll bei einem Discobesuch eine Droge in Tablettenform zu sich genommen haben, vermutlich Ecstasy, sagte Oberstaatsanwalt Michael Mächtel bei der Pressekonferenz. Sie habe mit dem damals 21-Jährigen die Disco verlassen und wurde von dem Mann in einem Waldstück vergewaltigt. Der Mann soll anschließend in die Disco zurückgekehrt sein. Dort habe er mehreren Männern mitgeteilt, dass das Opfer wehrlos in dem Waldstück liege. Mindestens sieben weitere Männer sollen sich an der jungen Frau vergangen haben.

DNA-Spuren führen zu zwei weiteren Tätern

Der hauptverdächtige Syrer konnte anhand von DNA-Spuren überführt werden. Außerdem wurden zwei weiteren DNA-Spuren sichergestellt, die zu keinem der bisherigen acht Tatverdächtigen passen. „Wir können nicht sagen, ob noch weitere Verdächtige dazu kommen“, so Bernd Belle von der Kriminalpolizei.

Das Opfer wird derzeit vom Opferschutz und einem Rechtsbeistand betreut. Dazu gehöre auch die medizinische und psychologische Betreuung. „Auf uns wirkt sie stabil“, sagt Belle. Allerdings sei die große Medienberichterstattung für sie belastend.

Haupttäter soll Intensivtäter sein

In der Nacht zum 14. Oktober soll eine junge Frau nach einem Disco-Besuch von mehreren Männern vergewaltigt worden sein. Acht Männer sitzen in Untersuchungshaft – sieben Syrer im Alter von 19 bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher.

Zwei der beschuldigten Männer seien bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Einer hielt sich zeitweise unerlaubt in der Bundesrepublik auf, so Mächtel. Die anderen fünf Männer seien wegen Delikten, die von Erschleichung von Leistungen bis hin zu Gewaltdelikten reichen, vorbestraft. Der Hauptverdächtige ist laut Mächtel ein Intensivtäter. Der inzwischen 22-Jährige ist wegen drei Körperverletzungen und zwei Taten mit Sexualbezug auffällig geworden. Bereits 2017 soll der 22-Jährige eine Frau mit zwei weiteren Männern in seiner Wohnung vergewaltigt haben.

Aktuell wurde gegen den Haupttatverdächtigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Er soll mit Marihuana gehandelt haben. Deshalb gab es seit dem 10. Oktober, vier Tage vor der Vergewaltigung, einen Haftbefehl gegen den Mann. Bernd Belle von der Kriminalpolizei spricht von einer „vorbereiteten Aktion“. Man hatte eine Festnahme für den 23. Oktober geplant gehabt. Doch vorher kam es zu der Vergewaltigung. Die Ereignisse hätten sich „überholt“.

Von RND/mat/dpa