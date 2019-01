Darmstadt/Bergisch Gladbach

Der grüne Pfeil, der das Abbiegen nach rechts trotz roter Ampel erlaubt - den gibt es seit 1994 auf bundesdeutschen Straßen. In Darmstadt will die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) die Regelung jetzt testweise ausschließlich für Radfahrer einführen. Das bedeutet: Während die Autos an der roten Ampel warten müssen, dürfen die Radler dann entweder auf der Straße oder auf dem Radweg abbiegen.

Pilotversuch startet in neun deutschen Städten

Wie die BASt am Montag in Bergisch-Gladbach mitteilte, soll der Pilotversuch in insgesamt neun deutschen Städten gestartet werden. Das entsprechende Verkehrszeichen zeigt den grünen Pfeil, das Wort „nur“ und ein Fahrrad. Je nach Ergebnis könnte der grüne Pfeil nur für Radfahrer dann im Jahr 2020 bundesweit eingeführt werden. Wann die neuen Schilder aufgestellt werden, ist nach Angaben der Stadt Darmstadt jedoch noch unklar.

Von RND