Nordhorn

Opfer eines sexuellen Übergriffs ist bereits am Samstagabend eine Frau in Nordhorn geworden. Als sie sich dagegen wehrte, flüchtete der Angreifer mit dem Hund der Frau, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die 39-Jährige war am Abend mit ihrem kleinen Vierbeiner spazieren, als der unbekannte Täter sie unvermittelt attackierte und sie dabei unsittlich berührte. Als sich das Opfer gegen die Übergriffe wehrte, musste sie ihre Hundeleine loslassen. Der Mann ließ daraufhin von der Frau ab, griff den Hund und lief mit ihm davon.

Das Opfer verfolgte den Mann mit mehreren Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten. Eine der Helferinnen besprühte den Täter mit einem Tierabwehrspray, worauf er den Hund losließ, anschließend aber entkommen konnte. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen des Vorfalls.

Von RND