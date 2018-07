Mailand

Nachdem der deutsche Fotograf Peter Lindbergh im vergangenen Jahr Hollywood-Stars wie Julianne Moore, Nicole Kidman und Uma Thurman abbildete, wurde der Pirelli-Kalender 2019 von Albert Watson inszeniert.

Seit fast 50 Jahren veröffentlicht der italienische Reifenhersteller den Kalender, der aufgrund der geringen Auflage, berühmter Fotografen und großer Stars weltweit bekannt ist.

Mit seinen Fotos, die in Miami und New York entstanden sind, will Watson in der Ausgabe für 2019 die Geschichte von vier Protagonistinnen erzählten. „Es ist eine Interpretation, eine visuelle Erkundung der sich verändernden Natur des Ehrgeizes und Erfolgs, die von vier weiblichen Protagonisten erzählt wird, die Rollen spielen, und drei männlichen Nebendarstellern“, sagte der britische Fotograf dem Magazin „WWD“. In Szene gesetzt wurden Misty Copeland, Laetitia Casta, Julia Garner und Gigi Hadid.

