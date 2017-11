Gib dem Leben einen Gin

Eierlikör trifft auf Edel-Gin

In Deutschland kann man mittlerweile mehr als 300 Sorten Wacholderschnaps trinken. Das Geschäft mit dem kreativen Destillieren boomt. Zwei Osnabrücker haben dabei nicht nur Gin, sondern auch einen ganz besonderen Eierlikör kreiert.

Georgsmarienhütte. Dass Gin-Liebhaber irgendwann selbst produktiv werden und ihren eigenen Wacholderschnaps kreieren, das hat es in den vergangenen Jahren immer häufiger gegeben: Mehr als 300 unterschiedliche Gin-Sorten gibt es mittlerweile allein in Deutschland, viele von ihnen werden in kleinen Manufakturen hergestellt. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht.

Hobbytüftler und leidenschaftliche Gin-Genießer sind dabei immer auf der Suche nach der besten Geschmackszusammensetzung, nach den raffiniertesten, kernigsten oder auch eher weicheren, blumigen Aromen. Die Formel ist dabei immer die Gleiche: Wacholder plus x. Salbei, Artischocke, Ingwer, Orange, Zitrone, Pfeffer, Lavendel oder Rosen als Zutat – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Weitere Ingredienzien können hinzukommen. So schmeckt zum Beispiel der “Prütt Kaffee Gin“, gebrannt in der Feinbrennerei Sasse im Münsterland, nach Kaffeeröstaromen. Im Saarland wurde der “Ferdinand’s Saar Quince Gin“ auf den Markt gebracht, ein Likör mit Quittenaroma, und der Gin “Klippenziege“ aus Düsseldorf hält wach, weil er mit Mate versetzt wurde.

“Die Leute mögen was Kerniges“

Rene Strothmann und Michael Sander sind ebenfalls Tüftler. Zumindest haben sie mal so angefangen. 2014 haben die beiden Geschäftspartner, die in der Kosmetik- und Gesundheitsbranche arbeiten, ihren eigenen Gin kreiert. Heimatverbunden hat das Duo aus Georgsmarienhütte ihrer ersten Kreation den Namen “O49“ gegeben: Georgsmarienhütte liegt zehn Autominuten entfernt von Osnabrück. Die Postleitzahl in und um Osnabrück beginnt mit den Ziffern 49. Außerdem hat der gute Tropfen satte 49 Volumenprozent Alkohol. “Das passt hier in die Gegend, die Leute mögen was Kerniges“, sagt Rene Strothmann. Das “O“ steht neben Osnabrück auch für “Organic“, denn Strothmann und Sander haben sich für Bio-, also Organic-Gin entschieden.

Jetzt, etwa drei Jahre nach der Markteinführung ihres “O49“, der mittlerweile bundesweit in ausgewählten Läden und Restaurants zu finden ist, ist ihre erste Flasche Eierlikör auf den Markt gekommen. Einer, der geschmacklich und in der Aromatik genauso ausgefeilt ist wie ein guter Gin, denn daraus besteht er schließlich. “Der Alkohol im Eierlikör kommt zu hundert Prozent aus unserem Gin“, erläutert Michael Sander. Das Ergebnis: Anders als andere Eierliköre, die zwischen 18 und 20 Volumenprozent Alkohol pendeln, bringt es der “O49“ auf 22,5 Prozent. “Wir strecken den Eierlikör weder mit Sahne noch mit Milchpulver oder anderen Produkten“, betont Rene Strothmann.

So ist die Zutatenliste so transparent wie überschaubar: Gin, Eigelb, Vanille und Zucker – und dabei alles in Bioqualität. Bislang ist die Idee der beiden Tüftler nach eigenen Angaben einzigartig. Destilliert wird bei Dwersteg im westfälischen Steinfurt. Strothmann und Sander liefern Ideen und Konzept, in der Destille wird dann anschließend alles umgesetzt.