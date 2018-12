Sankt Augustin

Im Fall eines in Sankt Augustin tot aufgefunden Mädchens schließt die Polizei eine Beziehungstat nicht aus. Die getötete 17-Jährige habe vor ihrem Tod einen zwei Jahre älteren jungen Mann in einer städtischen Unterkunft besucht, in der neben Flüchtlingen auch Obdachlose untergebracht werden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Auf die Spur des festgenommenen Tatverdächtigen seien die Ermittler über soziale Netzwerke und über verschickte Kurznachrichten gekommen.

Anschließend gab der Verdächtige selbst der Polizei den Hinweis auf den Fundort der Leiche. Der 19-Jährige habe den Ermittlern gesagt, dass sich die Jugendliche leblos „in seiner Wohnung“ befinde, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Daraufhin entdeckten die Beamten die Tote im Zimmer des Mannes in der kommunalen Unterkunft.

Verdächtiger hat deutschen und kenianischen Pass

Der festgenommene 19-Jährige habe neben der deutschen auch die kenianische Staatsangehörigkeit, teilte die Polizei am Montag in Bonn mit. Fahnder hätten den jungen Mann am Sonntagabend in der kommunalen Unterkunft in Sankt Augustin angetroffen, in der neben Flüchtlingen auch Obdachlose wohnen. Dort wurde auch die Leiche des Mädchens entdeckt.

Die Leiche des Mädchens aus dem rheinland-pfälzischen Unkel war am Sonntagabend gefunden worden. Im Laufe des Vormittags wollten die Ermittler weitere Details zu dem Kriminalfall bekanntgeben.

Eltern hatten das Mädchen am Freitag als vermisst gemeldet

Ihre Eltern hatten die Teenagerin am Freitagmittag als vermisst gemeldet. Einem WDR-Bericht zufolge hatte sie eine Freundin besuchen wollen, kam dort aber nie an. Per Handy habe sich das Mädchen in den zwei Tagen nach seinem Verschwinden mehrmals bei Bekannten gemeldet, hieß es unter Berufung auf die Polizei.

Mindestens 150 Polizisten und Feuerwehrleute nahmen die Suche nach ihr auf. Die Einsatzkräfte suchten mit zehn Tauchern in einem See, mit einem Hubschrauber der Bundespolizei und ließen eine Drohne mit Wärmebildkamera aufsteigen. Das Technische Hilfswerk leuchtete den See im Stadtteil Meindorf und dessen Ufer aus. Auch eine Hundestaffel war beteiligt.

Von RND/dpa