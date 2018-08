Nürnberg

Am Sonntagvormittag ist auf der A73 ein Peugeot-Fahrer an der Anschlussstelle Nürnberg falsch aufgefahren. Der Geisterfahrer ist daraufhin bei voller Fahrt in einen mit einer Jugend-Fußballmannschaft besetzen Reisebus gerast. Die beiden Insassen des Peugeots wurden dabei schwer verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Teil der Fußballmannschaft musste behandelt werden. Fünf von ihnen seien leicht verletzt worden. Das berichtet Tag24.

Neben einem Großaufgebot an Rettungskräften ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A73 wurde stadtauswärts komplett gesperrt.

Von RND