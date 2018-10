Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln – Zugverkehr komplett eingestellt

Panorama Großeinsatz - Geiselnahme am Hauptbahnhof in Köln – Zugverkehr komplett eingestellt Im Kölner Hauptbahnhof gibt es eine Geiselnahme, die Polizei ist im Großeinsatz und steht im Kontakt mit dem Geiselnehmer. Der Bahnhof ist komplett gesperrt, der Zugverkehr wurde eingestellt.

Polizeibeamte sind vor dem Kölner Hauptbahnhof in Position gegangen. In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Einsatzkräfte sind mit starken Kräften am Tatort. Quelle: Oliver Berg/dpa