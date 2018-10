Berlin

Im Berliner Stadtteil Reinickendorf ist offenbar ein acht Jahre alter Junge von einem Baumstumpf erschlagen worden, der aus einem Hochhaus herabfiel. Weder Polizei noch Feuerwehr wollten diese Informationen des „Berliner Kuriers“ aber bisher bestätigen. Der Junge war demnach mit einem Fahrrad unterwegs, als ihn der Gegenstand traf, den Augenzeugen als Stumpf einer Birke bezeichnet hätten.

Das Objekt sei aus großer Höhe aus einem Fenster geworfen worden, teilte die Polizei mit. Der Junge starb noch am Unfallort in Berlin-Reinickendorf. Eine Mordkommission ermittelt. Die Polizei sperrte den Bereich um den Eingang des Hauses ab. Niemand wurde in das Gebäude herein- oder aus ihm herausgelassen.

Von pach/dpa/RND