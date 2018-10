Los Angeles

Der kanadische Rapper Drake hat seinen 32. Geburtstag mit einer Hommage an die 2000er Jahre gefeiert. Eine Wand erinnerte dabei an die Kette Blockbuster für den Verleih von Videos und DVDs, die 2010 Insolvenz angemeldet hatte, wie auf Fotos und Videos von Partygästen zu sehen war. In einer nachgestellten Filiale des Mini-Supermarkts 7-Eleven wurde zudem das halb gefrorene Trinkeis Slush angeboten, das unter dem Markennamen „Slurpee“ in den USA teils Kultstatus hat. Auch Autos aus der Sendung „Pimp My Ride“, die in den USA zwischen 2004 und 2007 beim Sender MTV ausgestrahlt wurde, waren laut einem Bericht des Portals „E!Online“ zu bestaunen.

Zu den Gästen gehörten Diddy, Chris Brown und French Montana. Drake selbst verkleidete sich als der New Yorker Rapper Fabulous, der in den 2000er Jahren zu den bekanntesten Figuren im Hip-Hop der US-Ostküste zählte. Später trug Drake der Mode-Website „Hypebeast“ zufolge einen blauen Trainingsanzug mit weißem Kopftuch und hatte auch ein älteres Klapphandy bei sich. Sein Geburtstagskuchen erinnerte an das Handy „Timeport“ vom Hersteller Motorola – das erste weltweit einsetzbare Mobiltelefon von 1999. Heute unterstützen selbst Billighandys den Einsatz auf allen Kontinenten.

Von RND/dpa