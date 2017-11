Das Haus ist komplett zerstört worden, es blieben nur noch Trümmer zurück.

© Julian Stähle

Explosion in Berlin

Ganzes Haus eingestürzt – Familie überlebt

Laut wie eine Bombe soll es geknallt haben – danach ist das Haus in sich zusammengestürzt. Wie durch ein Wunder hat eine Familie in Berlin einen Hauseinsturz in der Nacht zu Dienstag überlebt. Eine Person ist dabei schwer verletzt worden. Die Fotos zeigen, wie das Haus zerstört wurde.