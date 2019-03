Stuttgart

Eine Gans hat am Stuttgarter Hauptbahnhof die Sperrung mehrerer Gleise ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lief sie am Samstag über das Bahnhofsgelände. Ein Mitarbeiter der Bahn habe die Bundespolizei über die Gans auf Gleis 6 informiert.

„Während eine Streife versuchte, das Federtier einzufangen, rückte eine zweite Streife mit einer Hundebox zur Verstärkung an“, hieß es in der Mitteilung der Bundespolizei. Schließlich konnte ein Polizist den gefiederten Ausflügler per Hand einfangen.

Gans wurde wieder in Freiheit entlassen

Nach einem kurzen Aufenthalt beim Stuttgarter Tiernotdienst wurde die Gans an einem See wieder in die Freiheit entlassen.

Von RND/dpa