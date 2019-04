Dubil

Drachen zähmen leicht gemacht? Von wegen! Kit Harington hatte als Jon Schnee beim Dreh der ersten Episode von "Game of Thrones“ seine eigenen, äußerst schmerzhaften Erfahrungen als Drachenreiter gemacht. Während Daenerys Targaryen, also Emilia Clarke, stets voll leichtfüßiger Eleganz auf die digital formvollendeten Biester steigt, scheint es für Kit Harington, oder Männer generell, eine kompliziertere Angelegenheit zu sein.

In einem Making-of-Video, das der Sender HBO auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat, erzählt Kit Harington von seinem Unfall. Genauer: von seinem Hodenunfall. Denn als sich der König der Nordens, der ehemaliger Kommandeur der Nachtwache, der unerschrockene Krieger Jon Snow auf die grüne Drachenattrappe gesetzt hat, klemmte er sich den Hoden ein.

Wie ein mechanischer Bulle sei die Drachenattrappe, erzählt Special-Effects-Experte Steve Kullback. Da bisher vor allem die Drachenmutter auf der Attrappe geritten ist, haben sich die Macher wohl nicht zu viel Gedanken über die ergonomischen Anforderungen für Herren gemacht.

Kit Harington befürchtete das Schlimmste

Kit Harington erzählt vom Unfall sehr detailliert, fast genüsslich: Es gibt einen Teil in der ersten Episode von Staffel 8, in dem Jon Snow fast herunterfällt. Auch die Attrappe wackelt in dem Moment: „Mein rechter Hodensack wurde eingeklemmt – und ich hatte noch nicht mal Zeit, um Stopp zu rufen“, erzählt der Schauspieler Kit Harington. Im Video sieht man ein schmerzverzerrtes Gesicht.

Und er hatte ganz böse Befürchtungen: „So werde ich enden, dachte ich. Auf diesem Bock, der mich an meinem Hoden durch die Gegend wirbelt. Wirklich.“ Erst verzieht er keine Miene beim Erzählen, bis auch der Interviewer lachen muss, dann kann sich Harington ein Grinsen nicht mehr verkneifen. „Naja, vielleicht ist das auch zu viel Information...“, schiebt der Schauspieler hinterher.

Bei „ Game of Thrones“ gibt es allen Grund, um die eigene Männlichkeit zu fürchten. Schließlich werden den hat schon eine erstaunlich lange Liste an Charakteren ihre Hoden verloren.

