Die mehr als 250 Meter lange Fußgängerbrücke in Prag.

In Prag

Fußgängerbrücke stürzt in die Moldau

Eine mehr als 250 Meter lange Fußgängerbrücke ist in Prag eingestürzt und in die Moldau gefallen. Vier Menschen seien bei dem Unglück am Samstag verletzt worden, teilten die tschechischen Rettungskräfte der Agentur CTK zufolge mit. Die Helfer suchen nach weiteren Verletzten.