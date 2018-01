Lukas Podolski bearbeitet nun auch die Flanken des Drehspießes.

© dpa

Lukas Podolski

Fußballweltmeister teilt „Poldi-Döner“ aus

Fußballweltmeister Lukas Podolski hat am Samstag seinen neuen Döner-Imbiss in Köln eröffnet. Etwa 1.000 Fans kamen am Nachmittag, als sich die ersten Drehspieße im To-Go-Restaurant „Mangal Döner“ des 32-Jährigen in Bewegung setzten.