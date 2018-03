Fürstin Charlene und Fürst Albert bei den Laureus-Awards.

© Foto: Imago

Laureus-Awards

Fürst Albert in Turnschuhen auf dem roten Teppich

Jährlich werden in Monaco die Sportler des Jahres geehrt. In diesem Jahr kam Fürst Albert standesgemäß in Turnschuhen zur Verleihung der Laureus-Awards und sorgte damit für jede Menge Gesprächsstoff auf dem roten Teppich.