New York

In Hollywood steht eine hochkarätige Hochzeit an: Jennifer Lawrence (28) und ihr Freund Cooke Maroney (34) haben sich verlobt. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin dem Internetportal „People“.

Seit einem romantischen Abendessen im exklusiven New Yorker Restaurant Raoul’s hatte die Öffentlichkeit darüber gerätselt, ob das junge Paar Hochzeitspläne schmiede. Die beiden hatten an diesem Abend offensichtlich etwas zu feiern und auch der auffällige Ring mit großem Diamant am Finger der Schauspielerin ließ die anderen Restaurantbesucher staunen.

Im engsten Familienkreis hielt sich die Schauspielerin mit den guten Neuigkeiten offenbar nicht so lange zurück: Laut dem Online-Magazin Page Six hatte sie ihnen die frohe Botschaft schon frühzeitig mitgeteilt. Den Galleristen Cooke Maroney hatte Jennifer Lawrence bereits im vergangenen Juni kennengelernt.

Von RND/vw