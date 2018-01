In Folge von Schüssen an einer Autowaschanlage in Melcroft im US-Staat Pennsylvania sind fünf Menschen um Leben gekommen. Die Polizei ermittelt noch.

USA

Fünf Tote nach Schüssen an Autowaschanlage

