Fünf Tote bei Kleinflugzeugabsturz in Kalifornien

Panorama Vor Drogeriemarkt - Fünf Tote bei Kleinflugzeugabsturz in Kalifornien Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf einen Parkplatz in Kalifornien sind am Sonntag fünf Menschen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine vom Typ Cessna 414 schlug vor einem Drogeriemarkt auf.

Feuerwehrleute arbeiten an der Absturzstelle eines zweimotorigen Flugzeuges, das in der Nähe des South Coast Plaza Einkaufszentrums in Santa Ana abgestürzt ist. Quelle: Eddie Ponsdomenech/PonsMedia/dpa