Friedhofsgärtner ermordete fünf Menschen

Lüneburg. Die Ermittler sind sich sicher: Nach fast 30 Jahren sind die beiden mysteriöse Doppelmorde in der Nähe von Lüneburg sind aufgeklärt. Doch der Mann, den sie in Verdacht haben, Ende der 80er Jahre zwei Paare und eine Frau getötet zu haben, kann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden: Er ist tot.

Trotzdem will die Polizei die Sache nicht zu den Akten legen: Ermittler prüfen bundesweit weitere ungelöste Fälle. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter für weitere Morde verantwortlich sei, teilte die Polizeidirektion Lüneburg am Donnerstag mit.

Ursula R. und ihr Ehemann wurden Ende der 80er Jahre tot in der Göhrde gefunden. Quelle: dpa

Mit neuen Methoden der DNA-Analyse habe die Polizei den Verdacht erhärtet, dass ein längst gestorbener Friedhofsgärtner die Morde begangen hat, bestätigte die Staatsanwaltschaft. Wie Staatsanwältin Wiebke Bethke in Lüneburg erklärte, sei in einem der Autos der Opfer eine DNA-Spur gesichert worden, die mit der des Gärtners übereinstimmt. „Das lässt den Schluss zu, dass er mit den Göhrdemorden in Zusammenhang stehen könnte.“ Es habe sich keine erkennbare sonstige Verbindung zwischen den Opfern und dem Gärtner ergeben, über die die DNA-Spur in den Wagen gelangt sein könnte.