Frauen verdienen mehr

Statistisch verdienen allerdings nur vollbeschäftigte Ostfrauen mehr als die Ostmänner. Denn nur sie werden von der Arbeitsagentur erfasst. Wie sehr sich die Löhne zwischen Männern und Frauen insgesamt unterscheiden, ist schwer zu sagen. Ein Maß, das auch teilzeitbeschäftigte Personen miteinbezieht, ist die unbereinigte Gender-Pay-Gap des Statistischen Bundesamts – das Maß, das Martin Schulz vor der Bundestagswahl für seinen Wahlkampf gebraucht hat, besser: missbraucht hat.

So verdienen Frauen ihm zufolge 21 Prozent weniger als Männer. Das Problem: Für die unbereinigte Gender-Pay-Gap werden schlicht die Löhne aller Frauen mit denen aller Männer verglichen. Das heißt: Es werden auch Berufsanfänger mit erfahrenen Experten verglichen, Junge mit Alten, Auszubildende mit Professoren. Variablen, die nichts mit Gleichberechtigung zu tun haben. Weder Männer noch Frauen können etwas für ihre Berufserfahrung – und sie ist politisch nicht steuerbar.

Trotzdem haben Alter und Berufserfahrung Einfluss auf die Pay-Gap. Denn: “Momentan bestimmen die Babyboomer den Arbeitsmarkt, bei denen noch die Männer die besseren Abschlüsse holten“, sagt Hermann Gartner vom IAB. Das hat sich über die Zeit geändert. Heute erzielen Frauen höhere Bildungsabschlüsse als Männer. Damit können sie zukünftig auch höhere Positionen einnehmen. Aber es wird Jahre dauern, bis sich diese Veränderung statistisch auswirkt.

Eine weitere Ungenauigkeit der Gender-Pay-Gap ergibt sich aus der Berufswahl der Geschlechter. So zahlen einige Branchen wie beispielsweise die Automobilindustrie oder die IT-Branche viel höhere Löhne als andere. In diesen Branchen arbeiten vor allem Männer. Auch das wird in der Gender-Pay-Gap-Debatte nicht berücksichtigt. Ihre Kritiker halten die Lohnlücke deshalb für schwachsinnig bis erlogen, ihre Befürworter argumentieren mit struktureller Ungleichheit.

“21 Prozent sind die reale Lücke – dass ich die Gründe für diese Ungleichheit herausrechnen kann, heißt noch lange nicht, dass es den Gender-Pay-Gap nicht gibt und also auch Handlungsbedarf besteht“, sagt zum Beispiel Henrike von Platen, Gründerin des Fair Pay Innovation Labs (FPI) und Mitinitiatorin des deutschen Equal Pay Days. Im kommenden Jahr findet dieser am 18. März statt. Bis zu diesem Tag, so die Idee, arbeiten Frauen umsonst, während Männer bereits ab dem 1. Januar verdienen. Dass Männer oft in besser bezahlten Branchen arbeiten, ist für Henrike von Platen Teil der Ungleichheit. “Es ist unsere Aufgabe, diese Stereotype aufzubrechen, Vorbilder zu schaffen und dafür zu sorgen, dass frauendominierte Berufe nicht weniger wertgeschätzt werden als männerdominierte.“

In Ostdeutschland bestehen diese Stereotype genauso wie im Westen. Für von Platen ist klar, dass mit einem Gesetz die Ungleichheit nicht zu ändern ist, dafür brauche es einen breiten gesellschaftlichen Wandel, der über eine Diskussion hinausgeht. Für einen Schritt in diese Richtung gründete von Platen daher das FPI, das Unternehmen dabei unterstützt, faire Lohnmodelle zu entwickeln. “Denn auch das ist ein Unding: Ein Teil der Gender-Pay-Gap erklärt sich aus der Arbeit in Teil- und Vollzeit. Aber es kann doch nicht sein, dass jemand einen niedrigeren Stundenlohn erhält, nur weil er weniger Arbeitsstunden leistet.“ Sie redet schnell, wenn sie das sagt. Lohngleichheit ist für sie der Schlüssel zur Gleichberechtigung. “Wenn wir das geschafft haben, dann sind wir mit der Emanzipation am Ziel.“

Susanne Wildner, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Halle: “Nicht die Lohnungleichheit ist das Problem, sondern dass Frauen für die Familie ihre Karriere abbrechen.“ Quelle: Julius Heinrich

Zumindest den Zahlen nach ist dieses Ziel in Teilen Ostdeutschlands in Sicht. So beträgt die unbereinigte Gender-Pay-Gap in Sachsen-Anhalt nur 2, in Brandenburg 4und in Mecklenburg-Vorpommern 6 Prozent. Damit ist die Lohnungleichheit verschwindend gering.

Trotzdem, sagt Susanne Wildner, besteht auch im Osten weiter Diskussionsbedarf. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Halle (Saale). Seit 27 Jahren im Amt ist sie kein bisschen müde geworden, aber ungeduldiger, sagt sie. An ihrer Bürotür kleben Sticker mit Slogans wie “Halteverbot für Vorurteile“ oder “Ich brauche Feminismus“. Bei Frauen, die sagen, der Mann sei fürs Geld zuständig, da kriege sie die Pocken. Das sagt sie so kämpferisch. Susanne Wildner sieht aus, wie eine, die anpackt. Nicht nur, weil sich in ihrem Büro so viele Ordner und Zettelhaufen türmen, dass ein Entrümpelungsteam Wochen bräuchte, um sie zu entfernen.

Es sind Zeugnisse der letzten Jahrzehnte. Wildner besetzte ihr Amt gleich nach der Wende. Im Westen gab es Gleichstellungsbeauftrage, also brauchte man das Amt im Osten nun auch. Nur: Was sie tun sollte, das war Wildner nicht sofort klar. Denn schnell merkte sie, dass sie vom Westen nichts lernen konnte, weil der Osten so viel weiter war. Das ist er bis heute, aber eben noch nicht am Ziel. Zwar gibt es mehr Frauen in Führungspositionen, aber bei Weitem nicht so viele wie Männer. Und: “Frauen sind heute emanzipierter als früher, ja. Aber wenn sie Kinder bekommen, ist damit plötzlich Schluss.“ Im Osten seltener als im Westen, aber immer noch viel zu häufig. Zu ihr kommen Mütter, die sich alleingelassen fühlen – und Männer, die ihren Vaterschaftsurlaub nicht durchsetzen können. Besonders stört es Wildner, wenn Frauen ihre Karriere sogar dann aufgeben, wenn sie mehr verdienen als ihre Partner.

Hohe Gehälter fließen in Großkonzernen

In Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist das auch deshalb häufiger der Fall als in anderen Ländern, weil der Anteil der Frauen im öffentlichen Dienst hier besonders hoch ist. Dieser bezahlt nach einem verhältnismäßig guten Tarif. Auf ganz Deutschland gesehen haben jedoch sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft Männer häufiger Führungspositionen inne als Frauen. Zumal: Dass Frauen häufiger aufsteigen, bedeutet noch nicht, dass ihnen dieselben Gehälter gezahlt werden wie Männern. So verglich Gartner in einer Studie Männer und Frauen mit derselben Qualifikation in derselben Branche und auf derselben Position. Das Ergebnis: Männer werden besser bezahlt als Frauen auf derselben Position.

“Die regionalen Lohnunterschiede sind zudem ein Resultat der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur“, sagt der Soziologe Matthias Dütsch von der Universität Leipzig. Denn die Branchen und Unternehmen, die die Lohnungleichheit im Westen ausmachen, sind im Osten nicht vorhanden. Hohe Gehälter fließen in Großkonzernen und im produzierenden Gewerbe. Der Osten hat von beidem weniger als der Westen. Damit gehe einher, dass weniger Betriebe nach Tarif bezahlen und weniger Unternehmen als in Westdeutschland einen Betriebsrat haben. So machen Beschäftigungen im Niedriglohnbereich einen erheblichen Teil der ostdeutschen Wirtschaft aus: 36 Prozent insgesamt. In Westdeutschland sind es nur 20.

Iris Barthel und Martin Brunnert, der Sozialarbeiter und die Juristin, wissen das. Sie planen, Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren zu verlassen. Denn wirklich Karriere machen kann man hier nicht. Zumindest noch nicht.