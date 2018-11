Berlin

Eine 32 Jahre alte Frau wollte in Berlin-Charlottenburg nach Angaben der Polizei mit Falschgeld einem Freund helfen. Sie versuchte am Mittwoch, mit einem vierstelligen Betrag die Geldstrafe des inhaftierten Mannes zu begleichen, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie habe einem Beamten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee das Geld übergeben, der die Scheine überprüfen ließ. Dabei stellte sich heraus, dass es Blüten waren.

Von RND/dpa