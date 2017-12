Frau stoppt Rentner auf 300-Kilometer-Irrfahrt

Der desorientierte Rentner fiel durch seine chaotische Fahrweise auf – und konnte wohlbehalten an seine Familie übergeben werden. (Symbolbild) © dpa

Aufmerksame Autofahrerin

Eine aufmerksame Autofahrerin hat die Irrfahrt eines demenzkranken Mannes aus Göttingen beendet. Der offensichtlich verwirrte 77-Jährige fuhr mehrere Stunden in seinem Wagen durch Norddeutschland. Die Frau stoppte den Senioren 300 Kilometer von seinem Wohnort entfernt.

Karstädt/Göttingen. Eine aufmerksame Autofahrerin hat im westmecklenburgischen Karstädt die etwa 300 Kilometer lange Irrfahrt eines demenzkranken Mannes aus Göttingen beendet. Ihr sei die desorientierte Fahrweise des Mannes aufgefallen, sagte die Frau nach Angaben der Polizei. Als das Auto hielt, habe sie den Fahrer angesprochen. Weil dieser einen verwirrten Eindruck auf sie machte, alarmierte sie die Polizei.

Der Rentner war bereits als vermisst gemeldet

Der demenzkranke Mann war bei der Polizei in Göttingen bereits als vermisst gemeldet, weil sowohl von ihm, als auch vom Auto seit dem frühen Dienstagmorgen jede Spur fehlte. Aufgrund seines Gesundheitszustandes durfte der 77-Jährige am Dienstag nicht selbst weiterfahren. Seine Angehörigen wurden verständigt und er wurde wohlbehalten an die Familie übergeben.

