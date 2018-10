Berlin

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend gerieten in einem Café in Berlin-Gesundbrunnen zahlreiche Personen in einen gewalttätigen Streit. Die genaue Anzahl der Beteiligten ist noch unklar.

Zeugen beobachteten gegen 3 Uhr in und vor dem Café in der Prinzenstraße eine Vielzahl von Personen, die in einen Streit verwickelt waren und auch mit Gegenständen wie Äxten, Hämmern und Baseballschlägern aufeinander losgingen. Auch Schüsse sollen gefallen sein.

23-jährige Frau stirbt im Krankenhaus

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, versuchte die Menge zu trennen und sperrte das Café weiträumig ab. Vor dem Lokal fanden die Beamten eine 23 Jahre alte schwer verletzte Frau. Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort starb sie wenig später.

In dem Café fanden die Beamten einen schwer verletzten 39-Jährigen. Auch er wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Art der Verletzungen bei der Frau und dem Mann machte die Polizei keine Angaben.

Dem Vernehmen nach wird ein Bezug zum Rockermilieu angenommen, offiziell macht die Polizei dazu keine Angaben. Eine Mordkommission ermittelt.

