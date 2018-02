Eine 24-Jährige wurde bei einem Faschingsumzug von einem Trecker überrollt und getötet (Symbolbild).

Von Traktor erfasst

Frau stirbt bei Faschingsumzug

Eine junge Frau ist bei einem Faschingsumzug in Oberbayern von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Die 24-Jährige war sofort tot, wie die Polizei mitteilte. Die Frau lief demnach am Sonntagnachmittag neben dem Anhänger her und sollte für Sicherheit sorgen.