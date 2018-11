Peking

Ein handgreiflicher Streit zwischen einem verärgerten Passagier und dem Fahrer verursachte in China den Todessturz eines öffentlichen Busses von einer Brücke 50 Meter tief in den Jangste-Strom. 13 Leichen sind bereits geborgen. Zwei Passagiere werden noch vermisst, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Das Unglück passierte am Sonntag in der Metropole Chongqing im Südwesten. Es gab keine Überlebenden. Am Mittwochabend konnten Bergungsmannschaften den Bus aus dem Wasser holen.

Ein Videobild zeigt, wie die Frau zuschlägt

Ein Bild aus einer Überwachungskamera zeigt wie eine Frau mit ihrem Handy dem Fahrer eines Busses an den Kopf schlägt. Abgelenkt riss dieser das Lenkrad zur Seite und verlor die Kontrolle über den Bus. Quelle: CCTV via AP Video

Wie in dem Video einer Überwachungskamera des Busses zu sehen ist, schlug eine Frau mit ihrem Handy dem Fahrer an den Kopf, der sich dann wehrte. Abgelenkt riss er das Lenkrad zur Seite, verlor die Kontrolle, der Bus geriet auf die Gegenfahrbahn. Der Bus prallte auf ein entgegenkommendes Auto, durchbrach das Geländer und stürzte von der Brücke, wie ein zweites Video einer Dashboard-Kamera eines anderen Autos zeigt.

Frau konnte nicht an ihrer Haltestelle aussteigen

Die 48 Jahre alte Frau war laut Nachrichtenagentur Xinhua erbost, weil sie wegen einer Umleitung verursacht von Straßenarbeiten nicht an ihrer Haltestelle aussteigen konnte. Der 42 Jahre alter Fahrer habe ihr gesagt, an einer früheren Haltstelle auszusteigen, was sie nicht getan habe. Als sie gemerkt habe, dass sie ihr Ziel verpasst, habe sie ihn aufgefordert, sofort anzuhalten, um sie rauszulassen. Ohne eine Haltestelle habe der Fahrer dies aber abgelehnt.

