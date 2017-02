© dpa (Genrefoto)

Frankfurt (Oder)

Frau prügelt sich mit Autodieb – und siegt

Eine Frau ist am Donnerstag in Frankfurt (Oder) an ihrem Wagen von einem Autodieb überfallen und gewürgt worden. Sie war gerade dabei, Eis von den Scheiben zu kratzen. Der Angreifer schaffte es bis auf den Fahrersitz, doch die Frau ließ nicht locker.