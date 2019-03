Buchloe

Eine Fahrerin hat im Ostallgäu den Notruf gewählt und ihren Autoanhänger als unterwegs verloren gemeldet – dabei hing er die ganze Zeit an ihrem Wagen dran. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, rückte daraufhin am Freitag ein Streifenwagen aus, um in der Nähe von Buchloe in Bayern nach dem vermissten Hänger zu suchen. 15 Minuten später kam die Frau nach Hause, rief wieder die 110 und gab Entwarnung: Der ausgeliehene Anhänger war ihr während der Fahrt gar nicht abhandengekommen, sie habe ihn im Rückspiegel nur einfach nicht gesehen, weil er so klein war. Die Frau hätte eigentlich nur aussteigen und einmal um ihr Fahrzeug gehen müssen.

Von RND/dpa