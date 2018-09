Frau findet zweiköpfige Schlange in ihrem Garten

Panorama US-Bundesstaat Virginia - Frau findet zweiköpfige Schlange in ihrem Garten Einen seltenen tierischen Fund hat eine Frau im US-Bundesstaat Virginia in ihrem Garten aufgetan: Sie entdeckte eine zweiköpfige Schlange. Das Reptil befindet sich mittlerweile im Wildzentrum von Virginia, wo es untersucht wird.

Diese zweiköpfige Schlange wurde von einer Frau in ihrem Garten in Virginia entdeckt. Quelle: Wildlife Center of Virginia