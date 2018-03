Auf der A5 hat es am Freitagmorgen wegen einer Spinne einen Unfall gegeben. (Symbolbild)

© dpa

Unfall auf der A5

Frau fährt wegen Spinne in Leitplanke

Auf der Autobahn 5 hat am Freitagmorgen ein kleines Tier für großen Schaden gesorgt. Eine Spinne hat einer Autofahrerin einen so großen Schrecken eingejagt, dass die Frau in die Leitplanke fuhr.