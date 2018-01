Die französische Sängerin France Gall ist nach einer Krebserkrankung am 7. Januar gestorben.

Sang „Ella, elle l’a“

Französische Sängerin France Gall gestorben

Die französische Sängerin France Gall ist tot. Sie erlag am Sonntag im Alter von 70 Jahren einer Krebserkrankung, wie Galls Kommunikationsbeauftragte Geneviève Salama in einer Erklärung mitteilte. Dort hieß es: „Es gibt Worte, die man niemals aussprechen will. France Gall ist am 7. Januar in das Weiße Paradies gelangt.“