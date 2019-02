Houston

Eine Boeing 767 der Fluggesellschaft Atlas Air ist am Samstag in eine Bucht in Texas gestürzt. Nach ersten Berichten seien drei Menschen an Bord der Maschine gewesen, teilte eine Sprecherin der US-Luftfahrtbehörde FAA mit. Das Frachtflugzeug verlor wenige Minuten nach dem Start Funkkontakt und verschwand vom Radar. Es stürzte kurz vor 12.45 Uhr Ortszeit nahe des Ortes Anahuac in die „ Trinity Bucht“.

Anahuac liegt etwa 80 Kilometer von der Großstadt Houston entfernt. Das Büro des örtlichen Sheriffs teilte auf Facebook mit, Rettungsmannschaften hätten sich auf den Weg zur Absturzstelle gemacht und das Flugzeug sei am nördlichen Ende der Bucht lokalisiert worden.

Von RND/dpa