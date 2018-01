Flusspferde aus Escobars Zoo spazieren umher

Erbe des Drogenbosses

Der Drogenboss Pablo Escobar ist schon lange tot. Doch die Flusspferde aus seinem Privatzoo machen bis heute die Umgebung seines ehemaligen Luxusanwesens im kolumbianischen Doradel unsicher. Die Behörden warnen vor den freilaufenden Hippos.

Doradal. In dieser Gegend Kolumbiens kann es zu ungewöhnlichen tierischen Begegnungen führen: Ein Flusspferd auf der Straße – das ist in Doradal ganz normal. „Wir sehen sie sehr oft“, sagt Hotelrezeptionistin Maria Isabel Pamplona. Die Tiere kommen zwar meist nicht ins Zentrum, aber die kleineren Straßen laufen sie oft entlang. Auch auf dem Fußballplatz des Dorfes im Nordwesten Kolumbiens grasen schon mal Nilpferde. Dass sie sich hierher verirrt haben und die Gegend unsicher machen, hängt mit einem Mann zusammen: Pablo Escobar.

Besonders beliebt bei den Tieren sind der Fluss und ein See in der Nähe des etwa 170 Autobahnkilometer von Medellín entfernten Ortes. Diese Tropengemeinde war in den 1970er und 80er Jahren ein legendärer Rückzugsort des Drogenkartells von Medellín um Escobar, das den milliardenschweren illegalen Handel mit den USA kontrollierte.

Privatzoo mit Hunderten exotischer Tiere

Kokain ist auch der Grund, warum die eigentlich in Afrika heimischen Flusspferde durch Doradal laufen. Die Tiere kommen von der Hacienda Nápoles, dem etwa 3000 Hektar großen ehemaligen Landsitz Escobars.

Auf der Hacienda Nápoles errichtete der Drogenboss ein Gebäude im spanischen Kolonialstil, eine Stierkampfarena, ein Rollfeld für die Flugzeuge für den Drogenschmuggel und auch einen Privatzoo mit Hunderten exotischen Tieren, darunter auch Tiger und Elefanten.

Heute ist es ein Freizeitpark, am Eingangstor hängt noch immer das erste Flugzeug, mit dem Escobar Kokain geschmuggelt hatte. Selbst hier wurde vor den Augen von Gästen gemordet, bis hin zum Ertränken im Pool. Das Medellín-Kartell soll für mindestens 6000 Morde verantwortlich sein, basierend auf Aussagen von Mitgliedern.