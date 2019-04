Paris

US-Präsident Donald Trump hat den Feuerwehrleuten in der brennenden Pariser Kathedrale via Twitter Löschtipps gegeben. „So schrecklich das gewaltige Feuer der Notre-Dame-Kathedrale in Paris zu sehen“, twitterte Trump. „Vielleicht können fliegende Wassertanker eingesetzt werden, um es zu löschen. Müssen schnell agieren.“

In der gotischen Kathedrale war am Montagabend ein Feuer ausgebrochen, das Teile des Vierungsturms zum Einsturz brachte. Nach Kirchenangaben steht die hölzerne Inneneinrichtung in Flammen. Die Kunstwerke in der Kirche sind von unschätzbarem Wert.

Von RND/dpa