Meerbusch

Das Pferd hatte sich die Freiheit sicherlich anders vorgestellt. Der Ausbruch des Tieres von seiner Koppel in Nordrhein-Westfalen endete im benachbarten Pool. Mit schwerem Gerät rettete die Feuerwehr in Meerbusch das Pferd schließlich aus dem Swimmingpool. Das Tier sei aus einer nahe gelegenen Koppel ausgebrochen und über den mit Lamellen abgedeckten Pool spaziert, teilte die Feuerwehr am Montag mit.

Die Pool-Abdeckung hielt das Gewicht des Pferdes nicht stand

Die Abdeckung habe dem Gewicht nicht stand gehalten, das Pferd sei ins Wasser gestürzt. „Zum Glück war das Pferd nicht verletzt und auch nicht in Panik“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Trotzdem war die Rettung den Angaben zufolge schwierig, da die Wagen der Feuerwehr nicht in den Garten passten. Ein benachbarter Landwirt kam mit einem kleinen Bagger zur Hilfe. Nachdem ein Tierarzt dem Pferd Medikamente zur Beruhigung verabreicht hatte, konnte es mit einem Tragegeschirr aus dem Pool gezogen werden, wie es weiter hieß. Nachdem der Tierarzt das Pferd untersucht hatte, wurde es dem Besitzer zurückgebracht. Am Samstagabend seien 20 Feuerwehrleute etwa zwei Stunden mit der Rettung beschäftigt gewesen.

Von dpa/RND